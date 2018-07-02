Лукашенко традиционно примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко традиционно примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Президент 2 июля посетит торжественное собрание во Дворце Республики, на которое приглашены руководители государственных органов и организаций, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители общественности, дипкорпуса. Там же состоится праздничный концерт мастеров искусств "Васiльковае неба".

В качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 июля примет военный парад войск Минского гарнизона и выступит с речью. Мероприятие, которое является центральным событием празднования Дня Независимости, будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.-0-