Лукашенко традиционно примет участие в торжествах по случаю Дня Независимости

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко традиционно примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня Независимости Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в
Президент 2 июля посетит торжественное собрание во Дворце Республики, на которое приглашены руководители государственных органов и организаций, ветераны Великой Отечественной войны и труда, представители общественности, дипкорпуса. Там же состоится праздничный концерт мастеров искусств "Васiльковае неба".
В качестве Главнокомандующего Вооруженными Силами Республики Беларусь Александр Лукашенко 3 июля примет военный парад войск Минского гарнизона и выступит с речью. Мероприятие, которое является центральным событием празднования Дня Независимости, будет транслироваться в прямом эфире по телевидению и радио.-0-
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