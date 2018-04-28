Лукашенко: требования к дисциплине на предприятиях будут значительно ужесточаться

28 апреля, Житковичский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Требования к дисциплине на предприятиях будут значительно ужесточаться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании в Житковичском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если вы видите, что руководитель не тянет - не надо его там мучить. Начинайте закручивать гайки. Вы (председатель райисполкома. - Прим. БЕЛТА) на своем уровне, а руководитель в своем коллективе. Но не мешайте руководителю работать. Наоборот, поддерживайте и защищайте", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание и на проблему пьянства. "Дисциплина будет ужесточаться значительно. Нет дисциплины - нечего работать. Дисциплина и технология!" - подчеркнул белорусский лидер

"Поэтому усиливайте дисциплину, как здесь, в Гомельской области, так и по стране в целом", - поручил Президент.

На совещании предметно рассмотрена работа предприятий Житковичского района, как в сфере АПК, так и промышленности. Даны конкретные поручения.

Обсуждены вопросы жилищного строительства, закрепления кадров, ситуация с уровнем заработной платы. Глава государства отметил, что в вопросе зарплат необходимо более активно работать, чтобы выходить на уровень в Br1 тыс.

Есть неплохие перспективы и в отношении полезных ископаемых. Район и в целом Гомельская область обладает запасами торфа и сапропелей. Спрос на эту продукцию, как сообщил вице-премьер Михаил Русый, есть и в Евросоюзе, и в других регионах. Ведется работа по освоению этих месторождений и дальнейшему продвижению продукции.

Александр Лукашенко также обратил внимание на проблемные моменты с долговой нагрузкой на предприятиях, чтобы даже при условии реструктуризации тех или иных долгов обеспечивался возврат заемных средств и в целом эффективная работа.

Поднимались и другие вопросы. Глава государства особо подчеркнул недопустимость фактов браконьерства, а также коррупции. "Руководитель должен быть чист, как стекло. Чтобы никто не подкопался. Вы должны быть сами идеальными, как внешне, так и внутренне. Время такое. Потеряем страну - никто не простит", - сказал он.

Президент коснулся и вопроса развития предпринимательской инициативы, напомнив о принятом пакете документов по либерализации условий для ведения бизнеса. Однако с руководителей будет жесткий спрос за обеспечение надлежащих условий труда и безопасности в целом.-0-