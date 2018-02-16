16 февраля, Слуцк /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует четко определить сырьевые зоны выращивания сахарной свеклы. На этом глава государства акцентировал внимание сегодня в ходе посещения Слуцкого сахарорафинадного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что выращивание сахарной свеклы надо перемещать туда, где будет высокая рентабельность, где хозяйства заинтересованы в ее производстве.

Президента проинформировали о развитии сахарной отрасли и организации производства импортозамещающей сахаросодержащей продукции. Он ознакомился с модернизированным предприятием, внедрением здесь прогрессивных современных технологий, а также выставкой продукции, производимой сахароперерабатывающими предприятиями страны.

В минувшем году проводилась оптимизация сырьевых зон по производству сахарной свеклы, в состав которых вошло 389 хозяйств 50 районов Брестской, Гродненской, Минской и Могилевской областей (для сравнения: в 2007 году выращиванием сахарной свеклы занимались 570 хозяйств в 57 районах пяти областей).

В прошлом году получен максимальный валовой сбор сахарной свеклы, отраслью заготовлено 4927,2 тыс. т корнеплодов, или 115% к уровню 2016 года. Сахарными организациями в полном объеме выполнено задание по заготовке сахарной свеклы в счет госзаказа.

Как проинформировали Президента, на Слуцком комбинате в оптимальные сроки (за 125 дней) был переработан рекордный урожай корнеплодов при стопроцентной загрузке мощностей.

С учетом резкого снижения цен на белый сахар в России были приняты меры по диверсификации экспорта. В 2017 году белый сахар поставлялся в 16 стран мира. -0-