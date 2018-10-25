25 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует четкого соблюдения коллегиальности в принятии решений правительством. Об этом глава государства заявил сегодня во время доклада первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Когда мы обновляли состав правительства, мы договаривались, что в ближайшее время вы разберетесь с функциональными обязанностями аппарата правительства и структурой, - отметил Президент. - Я просил вас заняться этим вопросом - вы руководили аппаратом правительства. Кому, как не вам, сейчас, учитывая возможные недоработки, недостатки в организации работы правительства в прошлом, исправить ситуацию. Хотелось бы услышать от вас видение некоторых вопросов".

Президент напомнил, что правительство является коллегиальным органом, решения там принимаются коллективно, и это должно свято соблюдаться. "Этому я уделяю большое внимание - стилю работы правительства", - подчеркнул он.

Александр Лукашенко отметил, что ему поступают некоторые сигналы, что правительство видит свою работу так: оно будет заниматься стратегией, а не повседневными делами. "Правительство будет заниматься не только выработкой стратегии. Это, кстати, не ваша прерогатива, стратегия у нас выработана, она определяется Президентом, вносится на голосование на президентских выборах и утверждается Всебелорусским народным собранием, - отметил глава государства. - Возможны где-то корректировки, правительству никто не запрещает вносить изменения по корректировке. Но решение принимает Президент".

Правительство в Беларуси всегда занималось реальным сектором экономики, обратил внимание глава государства. "Поэтому придется делать все - и сеять, и убирать, и у станка стоять, и технологиями заниматься. Правительство, которое будет сидеть в кабинетах и вырабатывать некую стратегию, не понимая, что происходит на самом деле, в Беларуси не нужно", - заявил он.-0-

Лукашенко: цифровизация обеспечит более эффективную работу реального сектора экономики "Разные были предложения, они исходили в основном напрямую от айтишников - создать чуть ли не отдельное правительство по цифровизации страны, потом создать министерство цифровой экономики", - отметил Президент.

Масштабное совещание с участием Президента по развитию цифровой экономики пройдет в I квартале 2019 года В ходе доклада Президент был проинформирован об итогах работы правительства в данном направлении. Были рассмотрены вопросы структуры правительства. По словам Александра Турчина, у правительства есть определенные наработки в этом плане.