24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует четкой реализации решений по развитию предпринимательства. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас проводится большая работа по актуализации законодательства с учетом норм декрета "О развитии предпринимательства". Еще раз предупреждаю каждого разработчика: не смейте искажать ни дух, ни букву принятых решений. Если где-то сомневаетесь, лучше лишний раз посоветуйтесь", - сказал Александр Лукашенко.

Он напомнил, что в нынешнем году уже вступили в силу важные правовые акты, которые знаменуют начало очередного этапа развития страны. "Но для того, чтобы он был успешным, надо активизировать не только органы исполнительной власти и предпринимателей, но и работу наших законодателей. Предстоит продуманно, оперативно внести необходимые изменения в действующие кодексы и законы во избежание противоречий и нестыковок. Это ответственная задача для парламентариев", - добавил Президент.

Белорусский лидер уверен, что во всем должен главенствовать принцип экономической эффективности. "Сегодня глубокая переработка собственного сырья, древесины, сельскохозяйственной продукции так и остается на уровне планов, несмотря на огромные капитальные вложения. Хотя на этом можно заработать десятки миллиардов. Необходимо быстро осваивать новые направления. У нас вырисовываются контуры IT-страны, сформированы уникальные условия в китайско-белорусском парке, сделана высокая ставка на малый и средний бизнес", - сказал Александр Лукашенко.

Он уверен, что динамичное развитие традиционных и новых отраслей позволит Беларуси занять достойное место в глобальных процессах и не остаться в роли пассивного участника.-0-