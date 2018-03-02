Лукашенко требует исключить волокиту и бюрократизм в работе с инвесторами

2 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси требует исключить волокиту и бюрократизм в работе с инвесторами. На этом Александр Лукашенко акцентировал внимание сегодня при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Минского горисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению Президента, снижение притока иностранных инвестиций с 2013 года стало тревожной тенденцией. Он потребовал разобраться в причинах, главной из которых считает неповоротливость правительства. "Только один инвестиционный декрет №10 вы корректируете больше года, и предложений у меня до сих пор нет. Работа идет крайне медленно. Казахстан, к примеру, в объемах привлечения капитала обгоняет нас минимум в пять раз", - обратил внимание он.

Глава государства подчеркнул, что процесс инвестирования должен быть постоянным, чтобы как минимум сохранять конкурентоспособность. "Вся страна в каких-то льготах. Вы хоть сами в них разбираетесь? Может, причина не в льготах, а в том, как вы работаете с инвестором на практике, когда он начинает свою деятельность?", - поинтересовался Александр Лукашенко.

Он убежден, что сегодня нужно в ручном режиме взаимодействовать с каждым потенциальным инвестором. "Уровень диалога и скорость решения вопросов должны быть такими, которые нужны деловому человеку. Никакой волокиты и бюрократизма", - потребовал Президент.

Глава государства обратил внимание на тот факт, что за 2017 год объем прямых иностранных инвестиций на чистой основе сократился на $60 млн, или почти на 5%, и составил $1,2 млрд. Из них 44% - реинвестирование. Но и оно уменьшилось на $110 млн, или на 17%. "Это свидетельствует о том, что инвесторы выводят полученные доходы, не видят перспектив или просто нам не доверяют", - считает Александр Лукашенко.

"Налоговики, пожарные, санстанция, энергетики, контролеры и прочие - они и не слышали о том, что инвестиции - один из пяти приоритетов в пятилетке, - сказал Президент. - Итогом такой разобщенности стали накопленные за три пятилетия долги. Вы считаете, что на цели развития экономики выгоднее заимствовать? Кому мы даем в таком случае заработать?"

По его словам, есть рабочие группы, планы, какие-то совещания, а решений и инвесторов - нет. "Я думаю, Василий Станиславович, ваши компетенции в этой сфере должны проявиться, они очень востребованы", - обратился глава государства к первому вице-премьеру Василию Матюшевскому. Негативная тенденция говорит о системных недоработках в данной области, резюмировал Александр Лукашенко.-0-