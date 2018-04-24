Лукашенко требует избавляться от гиперопеки госпредприятий

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал избавляться от гиперопеки госпредприятий. Об этом он заявил сегодня, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решения последних двух лет о сокращении бюджетного участия в реальном секторе приняты осознанно. Ведь к опеке государства многие настолько привыкли, что при первых признаках проблем бегут в бюджет. Это относится в равной степени и к государственным, и к частным предприятиям. От такой практики пора не просто уходить, нужно убегать", - сказал глава государства.

Президент отметил, что пока положения программы пятилетки по вопросам управления в государственном секторе не выполнены. "Время жесткой планово-распределительной экономики безвозвратно ушло. И когда нет указаний, что делать и как делать, когда все нужно искать самим, а теперь еще и усиленно бороться за рынки сбыта, толковые современные управленцы стали на вес золота", - констатировал Александр Лукашенко.

По его словам, за ошибки директоров на госпредприятиях платят их работники и бюджет. "Те, кто управляет этими предприятиями, должны соответствовать очень высоким требованиям. А кто у нас сегодня ими управляет? Никак не могу понять. Директор? Новоявленные представители государства? Министры? Вице-премьеры? Премьер? Ситуация, когда все отвечают за все, зачастую приводит к тому, что на самом деле никто ни за что не отвечает. Гиперопека обычно плохо заканчивается прежде всего для самих опекаемых: они не могут успешно работать в реальной конкурентной среде", - отметил Президент.

"Поручаю правительству детально разобраться и развести, как модно сейчас говорить, компетенции: кто государственный управленец и формирует условия, а кто отвечает за коммерческий успех бизнеса на предприятии. Каждый должен заниматься своим делом. Дайте директору свободу в принятии решений, не лезьте с невыполнимыми, а подчас и противоречащими друг другу задачами, но спросите за результат", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-