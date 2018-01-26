26 января, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует окончательно разобраться с проблемой посредничества как в фармотрасли, так и в других сферах. Об этом он заявил сегодня, посещая предприятие "Минскинтеркапс", передает корреспондент БЕЛТА.

"Это касается всей страны. Посредники нас обдирают наголо, - подчеркнул глава государства. - Давайте разбираться с этой проблемой. Эта проблема не только у них (в сфере фармотрасли. - Прим. БЕЛТА), я уже десять раз говорил о посредничестве".

Президент обратил внимание, что заработок посредников порой составляет половину от цены товара. "Это удораживает товар. Почему мы не занимаемся этим вопросом? Это вопрос номер один", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко обратил внимание, что на определенном этапе был готов принять решение, запретив всякое посредничество. "У Шуневича спросите или у Вакульчика. Они вам расскажут, откуда все проблемы. Проблемы в посредниках. Покупают за рубль - продают за десять", - отметил глава государства.

"Если мы разрешаем какое-то посредничество, пусть министр или губернатор поставит свою подпись", - сказал Александр Лукашенко. В случае возникновения вопросов со стороны правоохранительных и контролирующих структур именно эти чиновники потом и будут нести ответственность за принятое решение, подчеркнул он.

"Мы огромные деньги теряем. Здесь (при посредничестве. - Прим. БЕЛТА) самая коррупция. Отсюда берут деньги на взятки и прочее", - уверен Президент.

Вместе с тем Александр Лукашенко отметил, что в определенных случаях без посредников не обойтись, но это опять же должен решать руководитель высокого уровня.

Глава государства добавил, что решение проблем в данном направлении особенно актуально в условиях, когда в мире идет жесткая борьба за рынки и ценовая конкуренция.-0-