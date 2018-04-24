24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует прежде всего устранять причины коррупции, а не бороться с ее следствием. Об этом глава государства заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент отметил, что механизмов для противодействия коррупции в Беларуси сегодня предостаточно. Антикоррупционный закон, принятый в 2015 году, по мнению экспертов, стал самым жестким на постсоветском пространстве. Налажена эффективная работа правоохранительных структур: скрыть факты преступной деятельности становится все сложнее и сложнее.

"Очень жаль, что мы по-прежнему боремся со следствием, а не с причиной этого явления. Когда возбуждаем уголовное дело - "бьем по рукам" зарвавшихся дельцов, по сути, реагируем на свершившийся факт. А нужно устранить именно причины - упредить коррупционные проявления", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Это, обратил внимание глава государства, уже прямая обязанность руководителей любого уровня, будь то министр, директор департамента или председатель исполкома. "Именно руководитель должен обеспечить принятие эффективного комплекса мер по противодействию коррупции. Не просто для галочки создать соответствующую комиссию, а организовать ее работу с учетом специфики предприятия и трудового коллектива. Именно он должен обеспечить единые для всех правила осуществления деятельности в курируемой отрасли и прозрачность в работе подчиненных должностных лиц", - сказал Президент.

Александр Лукашенко рассказал о правонарушениях даже в Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте. "Обнаглели до такой степени, что браконьеры среди рыболовов и охотников там появились", - отметил белорусский лидер.

По его словам, сотрудники госинспекции фурами вывозили рыбу и развозили ее по Минску. "Вы что с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей президентской жизни? - спросил глава государства. - Притом мы же не запрещаем ни рыбалку, ни охоту - идите охотьтесь и рыбачьте по закону, по правилам".-0-