28 апреля, Житковичи /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует принимать жесткие меры по борьбе с пьянством. Об этом он заявил сегодня на совещании в Житковичском райисполкоме, передает корреспондент БЕЛТА.

Как было отмечено на совещании представителем правоохранительных органов, пьянство представляет собой серьезную проблему, которая влияет и на дорожную безопасность, приводит к производственному травматизму. Еще одна проблема, с которой часто приходится сталкиваться, - кражи.

"Вот поэтому я и говорю: председатели райисполкомов, садитесь вместе с прокурорами и руководителями РУВД, принимайте меры. Не рассказывайте о том, что у вас не хватает полномочий. Очень жесткие принимайте меры", - подчеркнул глава государства.

"Это (кражи. - Прим. БЕЛТА) надо выкорчевывать. Эти несуны мало того что воруют. Порой хуже, что они воздействуют негативно на других людей, которые этого не делают. Поэтому надо принимать жесткие меры", - потребовал Александр Лукашенко.

"А по пьяницам, делайте что хотите, но милиция и прокурор должны навести порядок. Нет другого пути. Ну и руководители пожестче должны подходить к этому", - обратил внимание Президент.

"Конечно, будут кражи, пьяницы… Но это не должно быть выше определенного уровня и рубежа. Поэтому надо жесткие меры принимать в этом отношении", - добавил глава государства.-0-