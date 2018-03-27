Лукашенко требует проверить массовые места на безопасность и жестко наказать за серьезные упущения

27 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Министерству внутренних дел и Министерству по чрезвычайным ситуациям проверить места массового скопления людей после происшествия в Кемерово и при наличии серьезных недоработок со стороны владельцев таких заведений жестко наказать их. Такую задачу глава государства поставил сегодня во время рабочей встречи с министром внутренних дел Игорем Шуневичем, передает корреспондент БЕЛТА.

"Возвращаясь к событиям в России, хотел бы вас попросить (вчера я поручил министру по чрезвычайным ситуациям) серьезнейшим образом проверить не торговые центры, как у нас средства массовой информации написали (да, их надо проверить, притом капитально), а места массового скопления людей, а это не только торговые центры, это и кинотеатры, и так далее", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, почему обеспокоен этими вопросами. "Мы в прошлом году дали большую свободу предпринимательству. Пожалуйста - творите, делайте, приносите пользу государству. Предупредили и на уровне законов о том, что отвечать будут головой, прощения не будет ни за взрывы, ни за пожары. Не дай бог, люди погибнут. Отвечать будут они. Но, знаете, с них взятки гладки. Что с них возьмешь, когда погибли десятки, а еще неизвестно, может быть и сотни, людей в этом центре в выходной день в России, в Кемерово. Поэтому, чтобы, не дай бог, у нас это не произошло. И МЧС в короткий промежуток времени одно не справится, поэтому подключитесь к этому вопросу", - потребовал Президент.

"И у меня просьба и поручение вам: жесточайшим образом наказывать, если только вы увидите где-то какие-то недоработки, которые могут повлечь тяжелые последствия, особенно для людей - и недопустимо для детей", - поставил задачу Александр Лукашенко.

По словам главы государства, Президент России Владимир Путин не зря решил совершить поездку в Кемерово. "Дети погибли. В чем детишки виноваты, которых родители собрали у этого бизнесмена, который построил этот центр? Они пришли мультики посмотреть, а сгорели в огне. Это недопустимо. Поэтому подключитесь и вместе с Ващенко (министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. - Прим. БЕЛТА) посмотрите все", - поручил Александр Лукашенко.

Особое внимание, по его словам, необходимо уделить и жилым домам. "У нас люди так расслабились, что дальше некуда. Они даже подвалы в жилых домах закрыть на замок и проверить не могут. Это же бесшабашность полнейшая! - возмутился Президент. - Проверьте, чтобы потом нам всем не было больно, если что-то, не дай бог, случится".

Соответствующую работу необходимо провести к 1 апреля, обратил внимание глава государства. "Чтобы мы имели какую-то картину, хоть это и непрерывная работа. И вы, и они занимаетесь этим. Но сейчас надо эту тему заострить", - подчеркнул белорусский лидер.-0-