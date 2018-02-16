Лукашенко требует удвоить зарплату учителям в ближайшие годы

16 февраля, Слуцк /Корр. БЕЛТА/. Заработная плата педагогов в ближайшие годы должна быть увеличена в два раза. Такое требование Президент Беларуси Александр Лукашенко озвучил сегодня во время рабочей поездки в Слуцкий район, передает корреспондент БЕЛТА.

"По учителям будем разбираться серьезнейшим образом. Надо за будущую пятилетку и оставшееся время заработную плату учителям удваивать. Это не популизм. Учитель у нас сегодня остался главным звеном на селе, в малых городах, районных центрах. И даже в Минске, областных центрах наша опора - учитель", - обратил внимание Александр Лукашенко.

По словам Президента, также необходимо добиться того, чтобы новоиспеченные педагоги, получив образование, не уходили из школы. "Я знаю, что тенденция уже обратная пошла. Знаю некоторых лично, которые ушли на хорошую зарплату, а сегодня готовы вернуться обратно в школу на более низкую. Почему? Потому что отпуска приличные, свобода определенная - в школе отработал (считай, до 15-16 часов основная нагрузка) и свободен, не привязан к столу, как бухгалтер, экономист. Но зарплата учителя низкой быть не должна", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что низкие заработные платы и у работников детских садов, младшего медицинского персонала, хотя работа у них колоссальная. "И в культуре, социальном обеспечении. Потихоньку их надо подтягивать выше, и за счет их в текущем году мы должны превзойти Br1 тыс. заработной платы. Конечно, зарплата будет расти и у высокооплачиваемого, и у среднего звена. Но мой контроль - за этим пластом населения, который получает низкую зарплату", - предупредил Президент.

"Поэтому за квартал мы выходим на Br1 тыс. и чуть больше и дальше понемножку в зависимости от роста экономики начинаем добавлять заработную плату. Где-то сэкономить надо, где-то меньше сжечь, но людям надо дать зарплату. Это и стимулирование внутреннего спроса, зря игнорируем его, - считает глава государства. - Меня радует, что спрос со стороны населения у нас растет, но хотелось бы быстрее. Поэтому людям надо платить нормальную зарплату, но деньги надо заработать - тут вопросов нет".-0-