Лукашенко требует усовершенствовать систему выявления молодых талантов в Беларуси

20 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко требует усовершенствовать систему выявления талантливых молодых людей в Беларуси. Об этом он заявил, отвечая на вопросы представителей творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко убежден, что государство способно предоставить одаренным молодым людям, например, дорогостоящие музыкальные инструменты. "Важно определить способных, талантливых людей, которым надо помочь", - подчеркнул Президент.
Такая система отбора в искусстве, спорте - самое сложное, добавил он.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4241 BYN
|2.418 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9641 BYN
|1.962 BYN
|1.966 BYN
|RUB
|3.4029 BYN
|3.396 BYN
|3.409 BYN