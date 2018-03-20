Лукашенко требует усовершенствовать систему выявления молодых талантов в Беларуси

20 марта, Минск /Корр.БЕЛТА/. Глава государства Александр Лукашенко требует усовершенствовать систему выявления талантливых молодых людей в Беларуси. Об этом он заявил, отвечая на вопросы представителей творческой молодежи в Белорусском государственном молодежном театре, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко убежден, что государство способно предоставить одаренным молодым людям, например, дорогостоящие музыкальные инструменты. "Важно определить способных, талантливых людей, которым надо помочь", - подчеркнул Президент.

Такая система отбора в искусстве, спорте - самое сложное, добавил он.

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