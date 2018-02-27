Лукашенко требует ужесточить наказания за правонарушения в нетрезвом состоянии

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наказания за правонарушения, совершенные в нетрезвом состоянии, необходимо ужесточить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета Безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства отметил, что особую тревогу вызывают трагические происшествия, в том числе на дорогах, совершаемые под воздействием алкоголя.

"Должны быть жестокие меры ответственности, начиная от появления в нетрезвом состоянии в общественных местах там, где не должен появляться, и заканчивая, если ты сел в автомобиль и убил человека", - считает Александр Лукашенко.

Президент констатировал, что МВД уже несколько раз предлагало ввести определенные запреты и ограничения в торговле спиртными напитками. "Хотелось бы услышать позицию правительства по этому поводу и конкретные предложения, как решать проблему пьянства, - сказал глава государства. - Я не сторонник всяких запретов, и, скорее всего, никакие запреты дополнительно на реализацию спиртного и так далее мы вводить не будем".

Александр Лукашенко обратил внимание, что любой запрет всегда можно обойти, что только может усугубить ситуацию в этой сфере. Не поможет и повышение возраста продажи алкоголя до 21 года, убежден он. "Да, не надо продавать спиртное возле школ и так далее, нельзя продавать на автобусных остановках. Мы приняли эти решения. Осталось только запретить алкоголь вообще - но мы тоже историю помним. Это при нашей жизни было, когда запретили алкоголь. К чему это привело?" - задал вопрос Президент.

Глава государства еще раз обратил внимание, что необходимо ужесточать наказания за правонарушения в нетрезвом состоянии. По его словам, возможно, следует и более взвешенно подходить к выдаче водительских прав. "При подготовке водителей надо ужесточать ответственность. Но особенно за то, если ты пьяный сел за руль", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"Должна быть соответствующая жесткая мера ответственности. И с этой точки зрения я жду предложений от прокурора и Администрации Президента. Надо разбираться с подобными явлениями. Пьянство - это самая страшная сегодня проблема общества. Во всех социологических опросах население уже на первое место ставит пьянство. Отдельно надо посмотреть на эту проблему с точки зрения закона, принятия мер моральной и прочей ответственности", - поручил Президент.-0-