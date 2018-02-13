13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует жесткого наказания для "крутяков" на квадроциклах и снегоходах за езду по сельхозугодьям. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета Безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопрос к министру внутренних дел один: когда будет наведен порядок? - задал вопрос глава государства. - Порядок во всем, чтобы мне не отписывали, что там некоторые "крутяки" у нас появились. Это же не дети простых людей. А сами крутые и их детишки сегодня на квадроциклы, снегоходы и пошли по озимым, по полям, на что я обращал внимание, а вы мне отписки пишете".

Глава государства потребовал наказать их и забрать эти транспортные средства. "Вот и все решение вопроса, - сказал он. - Я хочу, чтобы это мое заявление общество услышало".

При этом Президент обратил внимание на тот факт, что по-прежнему аварии на дорогах случаются с участием сотрудников органов внутренних дел. "О каком авторитете милиции можно тогда говорить? Вопрос к министру: в чем дело? Какие меры принимаются по искоренению таких фактов?" - жестко поставил вопросы Александр Лукашенко.-0-