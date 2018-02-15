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Лукашенко: тренерам должно быть стыдно за состояние футбола в стране

Президент 15.02.2018 | 15:01
Сергей Боровский, Сергей Румас, Александр Лукашенко, Эдуард Малофеев, Юрий Курбыко, Людас Румбутис (слева направо)
Сергей Боровский, Сергей Румас, Александр Лукашенко, Эдуард Малофеев, Юрий Курбыко, Людас Румбутис (слева направо)

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерам Беларуси должно быть стыдно за состояние футбола в стране. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о вопросах подготовки тренерских кадров и развития детско-юношеского футбола, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я просто хочу построить наш разговор с вопроса, стыдно ли вам за то состояние футбола, которое мы сегодня имеем в стране. Наверное, должно быть стыдно", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что государство делает все для развития данного вида спорта. Курирует это направление руководитель лучшего в стране банка, который успешно реализует самые различные проекты. "Один проект, проваленный им, - это футбол. А вы где были? Он же, грубо говоря, у вас "крыша" - подстраховать, организовать, еще что-то. А решать проблемы есть кому", - считает глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что неудачно выступает не только основная дружина Беларуси, но и молодежные сборные. "Везде провал. Самый массовый, самый любимый вид спорта, для которого, по большому счету, чтобы научиться играть, ничего не надо", - констатировал Президент.

Глава государства рассказал, что во времена его юности очень любил футбол, болел за этот вид спорта и стремился играть в него. Дело доходило до того, что ему по ночам приходилось зашивать мячи: возможности регулярно приобретать новые не было. "Если бы так спортсмены относились к спорту, мы бы чемпионами мира были, - убежден Александр Лукашенко. - Кто у нас так относится сегодня? И я не один тогда таким был, такие времена были".

Многие белорусские футболисты в то время были легендами, отметил глава государства. "Где оно все сейчас? Его нет, потому что нет тренера - нет спорта. Да и организовывать надо и спрашивать: сколько ты выкристаллизовал в обществе таких мальчишек, в школьном возрасте? Щербо (советский и белорусский гимнаст, многократный олимпийский чемпион. - Прим. БЕЛТА) где нашли? В детском саду", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент уверен: опытный тренер сможет рассмотреть в ребенке будущего спортсмена. Однако потом с ним надо работать, тренировать - и будет толк. "Вот чего нам не хватает", - считает Александр Лукашенко.

Кроме того, необходимо реорганизовать Белорусскую федерацию футбола, добавил глава государства. "Надо найти толковых людей, создать хорошую федерацию, которая будет помогать, контролировать, поддерживать, и взять на контроль тренеров", - поставил задачу он.

На мероприятие приглашены председатель правления Банка развития Беларуси, председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас, его заместитель в АБФФ Юрий Курбыко, а также авторитетные белорусские тренеры - Cергей Боровский, Эдуард Малофеев и Людас Румбутис.

Совещание стало продолжением разговора, состоявшегося между Александром Лукашенко и известными футбольными наставниками Беларуси на торжественном мероприятии по случаю прибытия в Минск Кубка мира ФИФА. Как сообщалось, тогда именитые специалисты рассказали главе государства о своем видении проблем в этом виде спорта, и Президент пообещал в ближайшее время уделить теме необходимое внимание.

На сегодняшний день ассоциация "Белорусская федерация футбола" подготовила около 500 тренеров (на 2011 год - 247), в том числе 44 категории Pro. Белорусские тренеры - выпускники АБФФ трудятся в футбольных лигах России, Украины и Казахстана. С 2015 года федерация ввела обучение по программам "В-диплом УЕФА" для тренеров вратарей, "В-диплом УЕФА" в мини-футболе. В 2018 году планируется ввести обучение по программам "Национальная лицензия С" для массового футбола и "Национальная лицензия D" для учителей физической культуры.

Методы, формы и подходы к проведению образовательного процесса на тренерских курсах были кардинально изменены с 2017 года. Так, значительно увеличен объем практической работы, введены межмодульное обучение в виде семинаров в микрогруппах и интерактивная форма занятий. Продолжительность образовательных программ увеличена примерно на 25%, также ужесточены требования к аттестации и переаттестации тренеров. Все эти изменения получили высокую оценку со стороны УЕФА.

Одним из приоритетных направлений в деятельности АБФФ является развитие детско-юношеского футбола. Поэтапное восстановление числа команд высшей лиги до 16, определенное Стратегией развития футбола в Беларуси "Видение 2020" в качестве одной из необходимых мер, позволило увеличить число групп по подготовке юных футболистов команд высшей и первой лиг.

Несколько лет назад в Беларуси была создана Академия футбола для подготовки элитных молодых футболистов. Позднее она была включена в соответствующую программу УЕФА. Затем филиалы академии по инициативе Белорусской федерации футбола были открыты в различных регионах страны.-0-

В Беларуси хотят ввести единую методику подготовки юных футболистовВ Беларуси хотят ввести единую методику подготовки юных футболистов
Участники совещания, среди которых были руководители Белорусской федерации футбола и известные тренеры страны, высказали Президенту свои предложения о развитии этого вида спорта.

Без высококвалифицированных тренеров невозможно поднять белорусский футбол - мнениеБез высококвалифицированных тренеров невозможно поднять белорусский футбол - мнение
Известный в прошлом футболист Сергей Боровский подчеркнул, что только профессиональные наставники могут воспитать высококлассного футболиста, без этого трудно говорить о возрождении белорусского футбола.

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Лукашенко, футбол
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