Лукашенко: тренерам должно быть стыдно за состояние футбола в стране

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерам Беларуси должно быть стыдно за состояние футбола в стране. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о вопросах подготовки тренерских кадров и развития детско-юношеского футбола, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я просто хочу построить наш разговор с вопроса, стыдно ли вам за то состояние футбола, которое мы сегодня имеем в стране. Наверное, должно быть стыдно", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что государство делает все для развития данного вида спорта. Курирует это направление руководитель лучшего в стране банка, который успешно реализует самые различные проекты. "Один проект, проваленный им, - это футбол. А вы где были? Он же, грубо говоря, у вас "крыша" - подстраховать, организовать, еще что-то. А решать проблемы есть кому", - считает глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что неудачно выступает не только основная дружина Беларуси, но и молодежные сборные. "Везде провал. Самый массовый, самый любимый вид спорта, для которого, по большому счету, чтобы научиться играть, ничего не надо", - констатировал Президент.

Глава государства рассказал, что во времена его юности очень любил футбол, болел за этот вид спорта и стремился играть в него. Дело доходило до того, что ему по ночам приходилось зашивать мячи: возможности регулярно приобретать новые не было. "Если бы так спортсмены относились к спорту, мы бы чемпионами мира были, - убежден Александр Лукашенко. - Кто у нас так относится сегодня? И я не один тогда таким был, такие времена были".

Многие белорусские футболисты в то время были легендами, отметил глава государства. "Где оно все сейчас? Его нет, потому что нет тренера - нет спорта. Да и организовывать надо и спрашивать: сколько ты выкристаллизовал в обществе таких мальчишек, в школьном возрасте? Щербо (советский и белорусский гимнаст, многократный олимпийский чемпион. - Прим. БЕЛТА) где нашли? В детском саду", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент уверен: опытный тренер сможет рассмотреть в ребенке будущего спортсмена. Однако потом с ним надо работать, тренировать - и будет толк. "Вот чего нам не хватает", - считает Александр Лукашенко.

Кроме того, необходимо реорганизовать Белорусскую федерацию футбола, добавил глава государства. "Надо найти толковых людей, создать хорошую федерацию, которая будет помогать, контролировать, поддерживать, и взять на контроль тренеров", - поставил задачу он.

На мероприятие приглашены председатель правления Банка развития Беларуси, председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас, его заместитель в АБФФ Юрий Курбыко, а также авторитетные белорусские тренеры - Cергей Боровский, Эдуард Малофеев и Людас Румбутис.

Совещание стало продолжением разговора, состоявшегося между Александром Лукашенко и известными футбольными наставниками Беларуси на торжественном мероприятии по случаю прибытия в Минск Кубка мира ФИФА. Как сообщалось, тогда именитые специалисты рассказали главе государства о своем видении проблем в этом виде спорта, и Президент пообещал в ближайшее время уделить теме необходимое внимание.

На сегодняшний день ассоциация "Белорусская федерация футбола" подготовила около 500 тренеров (на 2011 год - 247), в том числе 44 категории Pro. Белорусские тренеры - выпускники АБФФ трудятся в футбольных лигах России, Украины и Казахстана. С 2015 года федерация ввела обучение по программам "В-диплом УЕФА" для тренеров вратарей, "В-диплом УЕФА" в мини-футболе. В 2018 году планируется ввести обучение по программам "Национальная лицензия С" для массового футбола и "Национальная лицензия D" для учителей физической культуры.

Методы, формы и подходы к проведению образовательного процесса на тренерских курсах были кардинально изменены с 2017 года. Так, значительно увеличен объем практической работы, введены межмодульное обучение в виде семинаров в микрогруппах и интерактивная форма занятий. Продолжительность образовательных программ увеличена примерно на 25%, также ужесточены требования к аттестации и переаттестации тренеров. Все эти изменения получили высокую оценку со стороны УЕФА.

Одним из приоритетных направлений в деятельности АБФФ является развитие детско-юношеского футбола. Поэтапное восстановление числа команд высшей лиги до 16, определенное Стратегией развития футбола в Беларуси "Видение 2020" в качестве одной из необходимых мер, позволило увеличить число групп по подготовке юных футболистов команд высшей и первой лиг.

Несколько лет назад в Беларуси была создана Академия футбола для подготовки элитных молодых футболистов. Позднее она была включена в соответствующую программу УЕФА. Затем филиалы академии по инициативе Белорусской федерации футбола были открыты в различных регионах страны.-0-