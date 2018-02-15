Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
15 февраля 2018, Чт
-4°C
Облачно с прояснениями EUR 2.4618
USD 1.9901
RUB 3.456
Главное
Александр Лукашенко и Бинали Йылдырым Лукашенко выступает за наращивание белорусско-турецкого сотрудничества по всем направлениям
Президент
Лукашенко: семейный капитал - вложение в развитие человека
Президент
Лукашенко: тренерам должно быть стыдно за состояние футбола в стране
Президент
В Беларуси создаются максимально комфортные условия работы для турецкого бизнеса - Кобяков
Экономика
Впервые в истории ПВТ экспорт Парка высоких технологий превысил $1 млрд
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Кольцевые перекрестки и дворы без машин планируют создавать в новых спальных районах Гродно
15:06 Регионы
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения имущества в результате пожара складов в Гатово
15:03 Происшествия
Лукашенко: тренерам должно быть стыдно за состояние футбола в стране
15:01 Президент
ФОТО: Сближение законодательств Беларуси и России будет обсуждаться на V Форуме регионов
14:56 Заголовки новостей
Центр по обработке данных дистанционного зондирования Земли планируется создать в Беларуси
14:48 Экономика
ФОТО: Внеплановые поисковые работы проходят в Гродно на месте обнаружения останков бойцов Красной армии
14:47 Заголовки новостей
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова вышла в олимпийский финал в лыжной акробатике
14:43 Спорт
Скардино: старты в Пхенчхане даются белорусским биатлонисткам тяжело
14:28 Спорт
ФОТО: Ермошина проголосовала досрочно на выборах в Мингорсовет
14:28 Заголовки новостей
Выручка "Планара" в 2017 году увеличилась на 14%
14:24 Экономика
Рыбак в Столинском районе провалился в полынью
14:23 Происшествия
В Беларуси продолжится работа по сдерживанию цен на лекарства
14:23 Общество
ФОТО: Шведка Эберг выиграла индивидуальную гонку ОИ, Скардино - десятая
14:18 Заголовки новостей
За счет союзного бюджета в 2017 году медпомощь оказана свыше 1,3 тыс. пострадавших от чернобыльской аварии
14:07 Общество
ФОТО: Память воинов-интернационалистов почтили в Минске
13:57 Заголовки новостей
Минская милиция разыскивает двух пропавших девочек
13:55 Происшествия
Воины-афганцы проводят значимую работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи - Чикида
13:47 Регионы
ФОТО: Лукашенко: семейный капитал - вложение в развитие человека
13:44 Заголовки новостей
Белорусско-турецкое деловое сотрудничество развивается поступательно и успешно - Улахович
13:43 Экономика
Доллар на торгах 15 февраля подешевел, евро и российский рубль подорожали
13:42 Экономика
Все новости
Сюжеты
Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане Олимпийские игры-2018 в Пхенчхане
Опасности тонкого льда Опасности тонкого льда
Выборы депутатов в местные Советы Выборы депутатов в местные Советы
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Кадровые решения Президента Кадровые решения Президента
Год малой родины Год малой родины
Все сюжеты
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Лукашенко: тренерам должно быть стыдно за состояние футбола в стране

Президент 15.02.2018 | 15:01
Сергей Боровский, Сергей Румас, Александр Лукашенко, Эдуард Малофеев, Юрий Курбыко, Людас Румбутис (слева направо)
Сергей Боровский, Сергей Румас, Александр Лукашенко, Эдуард Малофеев, Юрий Курбыко, Людас Румбутис (слева направо)

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерам Беларуси должно быть стыдно за состояние футбола в стране. Об этом заявил сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад о вопросах подготовки тренерских кадров и развития детско-юношеского футбола, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я просто хочу построить наш разговор с вопроса, стыдно ли вам за то состояние футбола, которое мы сегодня имеем в стране. Наверное, должно быть стыдно", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание, что государство делает все для развития данного вида спорта. Курирует это направление руководитель лучшего в стране банка, который успешно реализует самые различные проекты. "Один проект, проваленный им, - это футбол. А вы где были? Он же, грубо говоря, у вас "крыша" - подстраховать, организовать, еще что-то. А решать проблемы есть кому", - считает глава государства.

Александр Лукашенко заметил, что неудачно выступает не только основная дружина Беларуси, но и молодежные сборные. "Везде провал. Самый массовый, самый любимый вид спорта, для которого, по большому счету, чтобы научиться играть, ничего не надо", - констатировал Президент.

Глава государства рассказал, что во времена его юности очень любил футбол, болел за этот вид спорта и стремился играть в него. Дело доходило до того, что ему по ночам приходилось зашивать мячи: возможности регулярно приобретать новые не было. "Если бы так спортсмены относились к спорту, мы бы чемпионами мира были, - убежден Александр Лукашенко. - Кто у нас так относится сегодня? И я не один тогда таким был, такие времена были".

Многие белорусские футболисты в то время были легендами, отметил глава государства. "Где оно все сейчас? Его нет, потому что нет тренера - нет спорта. Да и организовывать надо и спрашивать: сколько ты выкристаллизовал в обществе таких мальчишек, в школьном возрасте? Щербо (советский и белорусский гимнаст, многократный олимпийский чемпион. - Прим. БЕЛТА) где нашли? В детском саду", - обратил внимание белорусский лидер.

Президент уверен: опытный тренер сможет рассмотреть в ребенке будущего спортсмена. Однако потом с ним надо работать, тренировать - и будет толк. "Вот чего нам не хватает", - считает Александр Лукашенко.

Кроме того, необходимо реорганизовать Белорусскую федерацию футбола, добавил глава государства. "Надо найти толковых людей, создать хорошую федерацию, которая будет помогать, контролировать, поддерживать, и взять на контроль тренеров", - поставил задачу он.

На мероприятие приглашены председатель правления Банка развития Беларуси, председатель Белорусской федерации футбола Сергей Румас, его заместитель в АБФФ Юрий Курбыко, а также авторитетные белорусские тренеры - Cергей Боровский, Эдуард Малофеев и Людас Румбутис.

Совещание стало продолжением разговора, состоявшегося между Александром Лукашенко и известными футбольными наставниками Беларуси на торжественном мероприятии по случаю прибытия в Минск Кубка мира ФИФА. Как сообщалось, тогда именитые специалисты рассказали главе государства о своем видении проблем в этом виде спорта, и Президент пообещал в ближайшее время уделить теме необходимое внимание.

На сегодняшний день ассоциация "Белорусская федерация футбола" подготовила около 500 тренеров (на 2011 год - 247), в том числе 44 категории Pro. Белорусские тренеры - выпускники АБФФ трудятся в футбольных лигах России, Украины и Казахстана. С 2015 года федерация ввела обучение по программам "В-диплом УЕФА" для тренеров вратарей, "В-диплом УЕФА" в мини-футболе. В 2018 году планируется ввести обучение по программам "Национальная лицензия С" для массового футбола и "Национальная лицензия D" для учителей физической культуры.

Методы, формы и подходы к проведению образовательного процесса на тренерских курсах были кардинально изменены с 2017 года. Так, значительно увеличен объем практической работы, введены межмодульное обучение в виде семинаров в микрогруппах и интерактивная форма занятий. Продолжительность образовательных программ увеличена примерно на 25%, также ужесточены требования к аттестации и переаттестации тренеров. Все эти изменения получили высокую оценку со стороны УЕФА.

Одним из приоритетных направлений в деятельности АБФФ является развитие детско-юношеского футбола. Поэтапное восстановление числа команд высшей лиги до 16, определенное Стратегией развития футбола в Беларуси "Видение 2020" в качестве одной из необходимых мер, позволило увеличить число групп по подготовке юных футболистов команд высшей и первой лиг.

Несколько лет назад в Беларуси была создана Академия футбола для подготовки элитных молодых футболистов. Позднее она была включена в соответствующую программу УЕФА. Затем филиалы академии по инициативе Белорусской федерации футбола были открыты в различных регионах страны.-0-

﻿
Теги
Лукашенко, футбол
Версия для печати
Новости рубрики Президент
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4618 BYN 2.456 BYN 2.462 BYN
USD
1.9901 BYN 1.969 BYN 1.975 BYN
RUB
3.456 BYN 3.465 BYN 3.485 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Особенности применения упрощенной системы налогообложения в 2018 году
Все видео

Фотоновости

Сближение законодательств Беларуси и России будет обсуждаться на V Форуме регионов
Все фото

Инфографика

Наказания за коррупционные преступления в 2017 году В 2017 году 694 человека осуждено за преступления коррупционной направленности - на 22% больше, чем в 2016 году (569 лиц).
Вся инфографика
Политика
Лидия Ермошина Ермошина проголосовала досрочно на выборах в Мингорсовет
Сближение законодательств Беларуси и России будет обсуждаться на V Форуме регионов
Белорусско-казахстанские межмидовские консультации пройдут 22 февраля в Минске
Экономика
Бинали Йылдырым и Андрей Кобяков Беларусь и Турция могут достичь товарооборота в $1,5 млрд - Кобяков
Центр по обработке данных дистанционного зондирования Земли планируется создать в Беларуси
Выручка "Планара" в 2017 году увеличилась на 14%
Происшествия
Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома В Бресте BMW врезался в дерево: пассажирку деблокировали спасатели
Уголовное дело возбуждено по факту повреждения имущества в результате пожара складов в Гатово
Рыбак в Столинском районе провалился в полынью
Общество
Фото из архива В Беларуси продолжится работа по сдерживанию цен на лекарства
За счет союзного бюджета в 2017 году медпомощь оказана свыше 1,3 тыс. пострадавших от чернобыльской аварии
Белорусам станет проще взыскивать алименты из-за границы
Регионы
В Витебске почтили память погибших в Афганистане
Кольцевые перекрестки и дворы без машин планируют создавать в новых спальных районах Гродно
Воины-афганцы проводят значимую работу по героико-патриотическому воспитанию молодежи - Чикида
Спорт
Ханна Эберг Шведка Эберг выиграла индивидуальную гонку ОИ, Скардино - десятая
Белорусская фристайлистка Анна Гуськова вышла в олимпийский финал в лыжной акробатике
Скардино: старты в Пхенчхане даются белорусским биатлонисткам тяжело
Технологии
Сергей Попков Минсвязи о модернизации "последней мили", тарифах на звонки и перспективах 5G
В Китае разблокировали доступ к соцсети "ВКонтакте"
Владельцы HomePod жалуются на испорченную мебель
Культура
Во время открытия форума ФОТОФАКТ: Форум экспериментальных театров проходит в Минске
Умерла народная артистка Беларуси и СССР Тамара Нижникова
Выставка "Я Моне. Я Шишкин. Я Малевич" откроется в Национальном центре современных искусств 7 марта
В мире
Жертвами стрельбы в школе во Флориде стали 17 человек
Словакия к 2024 году повысит военные расходы до 2% ВВП
Японцам запретят играть в казино чаще трех раз в неделю
Калейдоскоп
Фото посольства США в Таллине Американец купил себе на 30-летие "жигули" того же возраста
Жена Хворостовского посетила его могилу в День всех влюбленных
Наталья Водянова взорвала сеть провокационным флешмобом
Все круглые столы
Круглый стол Евгения Красуцкая,
Геннадий Каленов,
Владимир Устинович 24 января Быть собственником – стать хозяином. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Лариса Бельская,
Наталья Хвир,
Ольга Попко,
Владимир Прокопцов,
Роман Мотульский,
Алексей Батюков 17 января Возвращение историко-культурных ценностей Беларуси: реалии и планы Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Петр Арушаньянц,
Андрей Матюшенко,
Виолетта Брезовская,
Вадим Ипатов,
Жанна Тарасевич 28 ноября Революционные новации: что изменят документы по развитию предпринимательства? Круглый стол Марина Толстик,
Руслан Михалевич,
Игорь Капач,
Татьяна Слиж,
Светлана Костян,
Снежана Дубенок,
Дмитрий Плашков,
Виталий Волчетский,
Кирилл Антонов,
Нина Кульбеда 22 ноября Мегаполисы в долгу перед природой. Круглый стол газеты "7 дней" Круглый стол Вадим Гигин,
Виталий Мисевец,
Тамара Вятская,
Яков Алексейчик,
Дмитрий Шамко 1 ноября Революция 1917 года: взгляд через столетие. Круглый стол газеты "7 дней"
Газета 7 дней
Опознан портрет красавицы
Рейс в Афганистан
Корь. Бояться или не очень?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Александр ШУМИЛИН. Приоритеты и перспективы
Владимир МОНЗУЛЬ. Мирный атом в БССР
Ольга НОВИКОВА, Владимир НОВИКОВ. Хронополитика: концептуальные основания и социальная практика
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2017
Клиентам
Реклама на сайте
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия