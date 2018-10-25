Лукашенко: цифровизация обеспечит более эффективную работу реального сектора экономики

25 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Цифровизация обеспечит более эффективную работу реального сектора экономики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня во время доклада первого заместителя премьер-министра Александра Турчина, передает корреспондент БЕЛТА.

В ходе доклада обсуждался вопрос по развитию IT-сферы и цифровизации экономики и страны в целом. "Разные были предложения, они исходили в основном напрямую от айтишников - создать чуть ли не отдельное правительство по цифровизации страны, потом создать министерство цифровой экономики, - отметил Президент. - Мы уже много работаем над развитием IT-сферы, в том числе со времени создания Парка высоких технологий опыт нарабатывали".

Как подчеркнул Александр Лукашенко, сегодня этого опыта достаточно, чтобы делать очередные шаги в развитии не только ПВТ, но цифровизации всей страны. "Это, конечно, модно, но дело не в моде. К сожалению моему, может, и к вашему, дело в том, что будущее нашей страны - не только в реальном секторе экономики и его развитии. А, может быть, и к счастью, потому что для реального сектора экономики, вы знаете, почти все сырье мы приобретаем. А вот IT-сфера и ее развитие, доходы от нее - это мозги, это человеческий капитал, и в этом плане мы можем очень много иметь для развития страны и для благосостояния нашего народа. От реального сектора мы никуда не уйдем - цифровизация обеспечит более эффективную его работу".

Президент поинтересовался, что еще нужно предпринять в этом направлении.

Александр Лукашенко заявил: "Мы не должны ошибиться и должны создать самые выгодные условия для развития IT-сферы".-0-