Лукашенко: творческая деятельность Геннадия Гарбука стала бесценным вкладом в духовную сокровищницу Беларуси

8 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста Беларуси Геннадия Гарбука в связи со смертью артиста. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Свою судьбу он связал с театром, посвятив ему все душевные силы, талант и вдохновение. Его творческая деятельность стала бесценным вкладом в историю современного искусства, духовную сокровищницу Беларуси, примером самоотверженного служения национальной культуре и своему Отечеству", - говорится в соболезновании.

Глава государства также отметил, что Геннадий Гарбук воспитал несколько поколений талантливых артистов, которые достойно представляют, развивают и преумножают лучшие традиции белорусской театральной школы.-0-