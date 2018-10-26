Лукашенко: у Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива

26 октября, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. У Форума регионов Беларуси и Украины большая перспектива, и практику проведения таких мероприятий планируется продолжать. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Президентом Украины Петром Порошенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Глава государства отметил, что мероприятия первого дня форума накануне прошли хорошо. "Люди очень довольны, о многом договорились, многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива, и мы всегда будем рады видеть вас в Беларуси", - сказал Президент.

По его словам, следующий форум пройдет на территории Украины. "И мы с удовольствием большой делегацией приедем в тот город, который вы определите", - сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко тепло приветствовал Петра Порошенко в Гомеле. "Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Это естественно, поскольку до границы здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев, граждан Украины (особенно в последнее время), которые в связи с конфликтом переселились сюда", - отметил глава государства.

Президент привел данные, что всего из Украины в Беларусь в этот период приехали примерно 150 тыс. человек, некоторые уже возвращаются обратно. "Но главное не в этом. Главное в том, что этот тяжелый период прошел. Нам надо было людям помочь, трудоустроить, и мы с ними обходились, как со своими людьми. Так что Гомель - это хороший, теплый город для украинцев", - добавил он.-0-