Лукашенко: участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения ЧМ-2021

4 января, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Участники Рождественского турнира помогли Беларуси получить право проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Об этом заявил глава государства Александр Лукашенко на открытии XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея и республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею "Золотая шайба", передает корреспондент БЕЛТА.

"Совсем недавно вся страна порадовалась решению Международной хоккейной федерации о проведении у нас чемпионата мира в 2021 году, - отметил глава государства. - Так вот, это было бы невозможно без тех ребят и в хорошем смысле слова чиновников, функционеров от спорта, которые приезжали к нам сюда, в Минск, на Рождественский международный турнир".

Как считает Президент, "нам удалось совершить невероятное - нам снова на 2021 год дали возможность проводить чемпионат мира по хоккею".-0-