Лукашенко - ученым: ждем от вас открытий на грани невозможного

2 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В Беларуси по праву гордятся своей научной элитой, которую составляют умнейшие и трудолюбивые специалисты. Об этом сегодня заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов академика и члена-корреспондента НАН Беларуси, доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы вправе ждать от вас открытий на грани невозможного. В этом смысл науки. С этого момента вы начинаете жить в новой профессиональной реальности. А это значит - работать и всегда соответствовать своему высокому званию, - сказал Президент. - Еще важнее оставить после себя след в виде своих учеников".
Он подчеркнул, что результаты труда ученых должны применяться на практике, служить на благо людей и страны. "Очень верю в вас и искренне желаю, чтобы профессиональные успехи каждого вошли в историю не только белорусской науки, но и мировой", - пожелал Президент.
Александр Лукашенко также особо отметил, что главное богатство Беларуси - это люди.
Президент назвал одним из ключевых условий успешного развития инновации в промышленной и аграрной сферах, создание новых материалов и технологий в машиностроении и электронике, химии и биологии, медицине и фармацевтике - в тех отраслях, которые определяют уровень и качество жизни людей.
Большая роль в современном мире также отводится исследованиям в гуманитарной сфере. "И здесь перед вами - педагогами, историками и социологами - непростая, но важная задача. Сегодня многие пытаются переписать историю. Никак не могут утихомириться. И вам необходимо достойно ответить на этот вызов. Оставить потомкам объективное представление о нашей жизни. О той истории, которая действительно была", - подчеркнул белорусский лидер.-0-
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