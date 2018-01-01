Лукашенко: укрепление белорусско-словацких связей отвечает интересам обеих стран

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Словакии Андрея Киску и народ этой страны с 25-летием со дня образования Словацкой Республики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Между нашими государствами установлены стабильные и конструктивные отношения, углубляется взаимодействие в различных отраслях хозяйства, расширяются контакты между людьми", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что дальнейшее развитие и укрепление белорусско-словацких связей, активизация всестороннего сотрудничества отвечает интересам обеих стран и будет способствовать росту благополучия двух народов.-0-