Лукашенко установил аграриям дедлайн на 7 ноября для завершения осенних работ

Во время уборки кукурузы. Фото из архива

22 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на совещании установил перед аграриями жесткий срок - до 7 ноября завершить все осенние сельхозработы, рассказал журналистам вице-премьер Михаил Русый, передает корреспондент БЕЛТА.

Ситуации в сельском хозяйстве глава государства на совещании уделил очень большое внимание, выслушав доклады о ходе работ на местах и в целом по стране. В центре внимания были вопросы завершения осенних сельхозработ и начала подготовки к посевной будущего года. "До 7 ноября - свекла, кукуруза на зерно и кукуруза на силос", - охарактеризовал фронт работ вице-премьер.

Как было отмечено на совещании, в целом сроки выдерживаются, и есть высокая степень уверенности, что работы завершат в срок. Однако Александр Лукашенко акцентировал внимание на качестве этих работ, недопустимости потерь и задаче по обеспечению сохранности урожая.

"Сегодня эта задача была очень жестко поставлена и мне, и министру, и каждому губернатору", - подчеркнул Михаил Русый.

Он добавил, что активно ведется подготовка к весенним полевым работам. Поднято 700 тыс. га зяби, осталось еще 750 тыс. га.-0-