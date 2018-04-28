Лукашенко утвердил соглашение ОДКБ о сотрудничестве в области информационной безопасности

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об утверждении Соглашения о сотрудничестве государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в
Соглашение было подписано в Минске 30 ноября 2017 года на саммите Организации. Документ направлен на достижение целей и решение задач, изложенных в Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года. Целью соглашения является развитие взаимодействия сторон в интересах обеспечения информационной безопасности стран ОДКБ.-0-
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