Лукашенко утвердил тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №473 "Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2018 год". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Предельно допустимые тарифы сформированы с учетом резервов снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг, выявленных межведомственной рабочей группой, созданной Комитетом государственного контроля по поручению главы государства.

В результате применения утвержденных тарифов жилищно-коммунальные платежи для населения, в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг, повысятся в пределах $5.

Планируется, что эти тарифы позволят в 2018 году обеспечить уровень возмещения населением затрат по всему комплексу жилищно-коммунальных услуг в размере более 70%. По большинству услуг (техническое обслуживание жилых помещений, лифтов, водоснабжение, водоотведение, сбор, вывоз и обезвреживание коммунальных отходов) с учетом проводимой работы по снижению их себестоимости планируется выйти на стопроцентное возмещение.

В условиях роста жилищно-коммунальных платежей будет продолжена работа по государственной поддержке населения через предоставление нуждающимся в ней безналичных жилищных субсидий.

Такие субсидии предоставляются гражданам и семьям при условии, что ежемесячная сумма коммунальных платежей превышает 20% их среднемесячного совокупного дохода в городе и 15% - в сельской местности.-0-