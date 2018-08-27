Лукашенко уверен в дальнейшем развитии и укреплении межгосударственного диалога с Молдовой

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Молдовы Игоря Додона и народ этой страны с национальным праздником - Днем независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Наши страны связывают прочные узы дружбы и взаимопонимания, являющиеся основой плодотворного белорусско-молдавского сотрудничества", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что активный межгосударственный диалог на высшем уровне будет и далее развиваться и крепнуть во имя процветания обоих народов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3753 BYN
|2.378 BYN
|2.386 BYN
|USD
|2.056 BYN
|2.051 BYN
|2.057 BYN
|RUB
|3.0327 BYN
|3.035 BYN
|3.055 BYN