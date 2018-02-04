Лукашенко уверен в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества со Шри-Ланкой

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка Майтрипалу Сирисену и народ этой страны с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, дружелюбные отношения и всестороннее сотрудничество между нашими государствами будут и в дальнейшем развиваться на благо граждан Беларуси и Шри-Ланки", - говорится в поздравлении.-0-
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