Лукашенко уверен в дальнейшем успешном развитии белорусско-пакистанского сотрудничества

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна с национальным праздником - Днем Пакистана. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства отметил, что за последние годы отношения между Беларусью и Пакистаном заметно расширились.

"Уверен, при Вашей поддержке мы сможем и далее сохранять позитивную тенденцию развития белорусско-пакистанского сотрудничества, успешно укреплять взаимовыгодные связи ради благополучия граждан обоих государств", - говорится в поздравлении.-0-