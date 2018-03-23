Лукашенко уверен в дальнейшем успешном развитии белорусско-пакистанского сотрудничества

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Исламской Республики Пакистан Мамнуна Хусейна с национальным праздником - Днем Пакистана. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства отметил, что за последние годы отношения между Беларусью и Пакистаном заметно расширились.
"Уверен, при Вашей поддержке мы сможем и далее сохранять позитивную тенденцию развития белорусско-пакистанского сотрудничества, успешно укреплять взаимовыгодные связи ради благополучия граждан обоих государств", - говорится в поздравлении.-0-
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