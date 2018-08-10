Лукашенко уверен в возможности поднять "Гомсельмаш" на более высокий уровень развития

10 августа, Гомель /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен в возможности поднять ОАО "Гомсельмаш" на более высокий уровень развития. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками предприятия, передает корреспондент БЕЛТА.

"Молодцы, будущее у "Гомсельмаша" есть. Мы обязательно сохраним это предприятие и, я уверен, поднимем его на более высокий уровень развития, если только вы сделаете свое дело", - сказал глава государства.

По словам Александра Лукашенко, он давно хотел побывать на "Гомсельмаше" и посмотреть, как выполняются прежде взятые обязательства, особенно за последние два-три года. "Вы тогда попросили определенную поддержку. Она была вам оказана", - напомнил Президент.

Еще один повод приезда - обещание конструкторов создать так называемый суперкомбайн. Александр Лукашенко после посещения "Гомсельмаша" намерен в ближайшие дни посмотреть за работой этой техники в полевых условиях.

Во время посещения предприятия речь шла о его текущем состоянии и перспективах развития. Президенту продемонстрировали модельный ряд производимой техники, который за последнее десятилетие удалось значительно расширить, а также новинки и опытные образцы. Генеральный директор предприятия Александр Камко представил вниманию главы государства подробную информацию о финансово-экономических показателях "Гомсельмаша", в том числе инвестиционной программе, кредитной нагрузке, производственных планах, расширении географии экспортных поставок. Отмечено, что импортозамещающий эффект за счет производства в Беларуси собственных комбайнов в 2010-2017 годах составил более $2,2 млрд.

"Вы хотите модернизироваться, инвестировать в производство. Есть кредиты. Но нужны правительственные гарантии. Мы рассмотрим этот вопрос. Скорее всего, мы вас поддержим, но под определенные обязательства", - сказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул, что главное условие успешной работы предприятия - это обеспечение высокого качества продукции: "Качество продукции - там, где вы должны честно выполнить свою работу, - вопрос №1. Это требование и к руководству, и прежде всего к вам (работникам. - Прим. БЕЛТА). Если вы хотите, чтобы мы конкурировали в этой недобросовестной конкуренции, смогли выиграть, мы должны поставить качественный продукт. Мы должны сделать максимум".

"Неплохие комбайны вы делаете, технику в целом, но по качеству надо довести выше, чем немецкие или американские. Тогда мы будем конкурировать с ними свободно, - уверен глава государства. - Мы не можем все время говорить, что наше дешевле. Нам надо и дороже продавать, чтобы зарплата была выше, и чтобы модернизироваться, инвестировать в производство, а не ходить в банки за дорогими деньгами или выпрашивать какие-то субсидии".

Александр Лукашенко подчеркнул, что государство не собирается отказываться от "Гомсельмаша" и подобных ему крупных предприятий. "Вы слышите много ерничанья по поводу того, что, вот, гиганты, их давно пора порубить на части, распродать. Мы ничего не будем рубить, продавать. Это достояние нашего народа, и не только нашего поколения. И мы всячески будем беречь и укреплять эти предприятия", - заявил Президент.-0-