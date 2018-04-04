Лукашенко: в Беларуси хорошо знают и высоко ценят творчество Быстрицкой

4 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил с юбилеем народную артистку СССР Элину Быстрицкую. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Вы сыграли множество выдающихся ролей, ставших классикой советского и российского кинематографа и театрального искусства. Благодаря гармоничному сочетанию таланта, профессионального мастерства, красоты и обаяния Вы заслужили признание и огромную зрительскую любовь не только в России, но и за ее пределами", - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что в Беларуси хорошо знают и высоко ценят творчество артистки. Александр Лукашенко пожелал, чтобы она своей плодотворной деятельностью и впредь дарила благодарным поклонникам радость и хорошее настроение.-0-
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