Лукашенко: в Беларуси приняты беспрецедентные меры по поддержке материнства и детства

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси приняты беспрецедентные меры по поддержке материнства и детства. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нигде в мире нет такой поддержки материнства и детства, как в Беларуси", - подчеркнул белорусский лидер. Президент рассказал, что когда при обсуждении бюджета на следующий год рассматривался вопрос финансирования соответствующих расходов, то он попросил представить ему консолидированную информацию на этот счет. "Когда собрали воедино на пять страниц и я это прочитал, действительно подумал, что мы тратим колоссальные деньги", - отметил Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание, что соответствующая тематика звучит в ходе предвыборной кампании Владимира Путина в России. Беларусь по этим направлениям уже многого достигла. "Поэтому главное для вас - рожать. Остальное все за нами", - сказал Президент, отвечая на вопрос о рождаемости в Беларуси.

Александр Лукашенко отметил, что очень заинтересован в сохранении и закреплении положительных демографических тенденций. "Люди - это наша безопасность. Нам надо хотя бы 15 млн населения, чтобы не опустела Беларусь", - сказал он.

Президент также обратил внимание на важность сохранения здоровья населения, о чем шла речь во время посещения Минского городского клинического онкологического диспансера. "Такое учреждение, что не дай Бог сюда попадать. Но за несколько минут они (медики. - Прим. БЕЛТА) меня убедили, что если мы о своем здоровье будем заботиться и вовремя диагностировать, то здесь полное излечение от самой страшной болезни. У нас не единственное такое учреждение здравоохранения. Государство сделало очень много для того, чтобы детишки росли", - добавил белорусский лидер. -0-

Белорусские онкологи достойны Нобелевской премии - Лукашенко Пациенты рассказали главе государства, как проходят лечение в диспансере. По их словам, персонал медучреждения очень чуткий и внимательный, а профессионализм врачей внушает надежду на скорое выздоровление.

Лукашенко подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта в Украине Президент отметил, что Украина и ее народ являются родными для Беларуси. "Это очень трудолюбивый народ, который я хорошо изучил и знаю еще с молодости - мне пришлось служить в Западном пограничном округе", - сказал глава государства.

Лукашенко в 2018 году планирует ряд визитов в страны американского континента "Мы точно побываем в Америке. Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко: белорусские аграрии могут добиться лучших результатов при организованности и дисциплине "Это был экстремальный год. Честно говоря, я даже не помню таких. Он был неплохой в общем-то, но экстремальный в том плане, что такого не было, мы такого не переживали. Урок главный: мы, коль не переживали таких периодов, оказались не во всем готовы к этому", - подчеркнул Александр Лукашенко.