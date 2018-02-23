Лукашенко: в Беларуси Вооруженные Силы всегда будут надежным гарантом мира и безопасности

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил воинов и ветеранов Вооруженных Сил, а также всех соотечественников с Днем защитников Отечества и 100-летием Вооруженных Сил Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

"Этот праздник олицетворяет героические подвиги наших соотечественников и преемственность лучших традиций служения своей стране. Мы гордимся мужеством белорусского народа, проявленным в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, бережно храним память о погибших. С благодарностью вспоминаем доблесть военнослужащих довоенного периода, фронтовиков, солдат и офицеров Краснознаменного Белорусского военного округа, ставшего основой Вооруженных Сил нашего суверенного государства", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что сегодня в стране создана профессиональная, хорошо оснащенная армия, которая способна не только обеспечить безопасность Беларуси от внешнего агрессора, но и является внутренним стержнем государственности.

"Тысячи юношей прошли закалку в Вооруженных Силах и с благодарностью вспоминают свои армейские годы. Современное поколение защитников Отечества с честью выполняет свой воинский долг, демонстрирует высокую слаженность и боевое мастерство", - подчеркнул Президент.

Глава государства убежден, что в Беларуси Вооруженные Силы всегда будут надежным гарантом защиты мира, стабильности и безопасности.-0-

Поздравление Президента с Днем защитников Отечества и 100-летием Вооруженных Сил Беларуси

Уважаемые воины и ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем защитников Отечества и 100-летием Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Этот праздник олицетворяет героические подвиги наших соотечественников и преемственность лучших традиций служения своей стране.

Мы гордимся мужеством белорусского народа, проявленным в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, бережно храним память о погибших. С благодарностью вспоминаем доблесть военнослужащих довоенного периода, фронтовиков, солдат и офицеров Краснознаменного Белорусского военного округа, ставшего основой Вооруженных Сил нашего суверенного государства.

Сегодня в стране создана профессиональная, хорошо оснащенная армия, которая способна не только обеспечить безопасность Беларуси от внешнего агрессора, но и является внутренним стержнем государственности. Тысячи юношей прошли закалку в Вооруженных Силах и с благодарностью вспоминают свои армейские годы.

Современное поколение защитников Отечества с честью выполняет свой воинский долг, демонстрирует высокую слаженность и боевое мастерство.

Убежден, что в нашей стране Вооруженные Силы всегда будут надежным гарантом защиты мира, стабильности и безопасности.

Желаю всем счастья, благополучия, успехов в службе на благо родной Беларуси!

Александр Лукашенко.-0-