Лукашенко: в белорусском спорте пока больше проблем, чем успехов

5 марта, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. В белорусском спорте пока больше проблем, чем успехов. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, назначая Сергея Ковальчука министром спорта и туризма, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства пояснил, что на эту должность назначен толковый военный человек, потому что в отрасли необходимо навести порядок. "Генерал не сработал, поэтому брали пониже, хотя не очень низко", - сказал Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что развитию спортивной сферы в стране уделяется большое внимание, ведь победа атлета - это своего рода идеология. "Пока у нас в спорте больше проблем, чем побед и успехов. Думай, смотри, с кем работать, выстраивай систему. Но главное - там не хватает дисциплины. Тренерский состав работает отвратительно, за исключением некоторых", - констатировал глава государства.

Чтобы стимулировать тренеров к более продуктивной работе, решено повысить им зарплату. Но и нагрузка будет соответствующей, заметил Александр Лукашенко. "Зарплату надо тренерам повышать, мы уже потихоньку начали в отдельных видах спорта это делать, и пройдемся по всем видам, которые сегодня функционируют. Повысим зарплату, но у каждого тренера должно быть расписание, как у учителя в школе или преподавателя в вузе", - потребовал Президент.

Глава государства также поставил новому министру задачу выстроить взаимоотношения со спортивными федерациями, правильно загрузить их. Особое внимание Президент обратил на подготовку совещания по развитию зимних видов спорта, которое он намерен провести.

Кроме того, по мнению Александра Лукашенко, важно заниматься продвижением спорта в массы. В пример глава государства привел завершившиеся накануне соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер". Финальный этап состязаний собрал большое количество участников, а для болельщиков была подготовлена насыщенная развлекательная программа. "Сейчас юношеский чемпионат мира по биатлону проходит - стыдно смотреть. Ноль человек на трибунах, для кого эти люди выступают? У нас проводили этот чемпионат - море людей было. Конечно, людей надо приглашать", - убежден белорусский лидер.-0-