Лукашенко: в ближайшее время встретимся в Вене с руководством Австрии

29 июня, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время двусторонней встречи с Федеральным Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом во Дворце Независимости сообщил, что в ближайшее время планируется встреча с руководством Австрии в Вене, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко подчеркнул огромную роль Австрии в нормализации отношений Беларуси с Евросоюзом. "Мы поддерживали тесные отношения с нынешним федеральным канцлером Австрии. В ближайшее время мы встретимся с руководством Австрии в Вене, мы готовим такое мероприятие, такую встречу. Я хочу, чтобы это была продуктивная встреча", - отметил белорусский лидер.

Президент также сказал: "Мы всегда рады видеть руководство Австрии в Беларуси. У нас есть много общего, особенно в экономике много общих проектов. Я думаю, что в связи с вашим визитом сегодня в Беларусь, нашими межведомственными контактами мы способны расширить сотрудничество между Австрией и Беларусью".-0-