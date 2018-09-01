Лукашенко в День знаний посетит родную школу в Александрии

1 сентября, Александрия /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко в День знаний посетит Александрийскую среднюю школу Шкловского района, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Здесь глава государства примет участие в праздничной линейке, посетит историко-краеведческий музей и пообщается с учащимися.

История Александрийской школы начинается в 1886 году. С 1930 года она располагалась в небольшом деревенском домике, в котором и находился класс Александра Лукашенко. Теперь здесь находится экспозиция историко-краеведческого музея. Одна из комнат обставлена в виде учебного класса с интерьером шестидесятых годов, в другом помещении обустроены ленинский уголок, лаборантская физики и химии, кабинет начальных классов, учительская. Всего насчитывается более 500 экспонатов.

Новое здание школы введено в эксплуатацию в 1996 году. В нем находится 15 учебных кабинетов, актовый зал на 100 мест, библиотека с читальным залом, спортивный и тренажерный залы, столовая.

В нынешнем учебном году школа примет 206 ребят, в том числе 18 первоклассников.-0-