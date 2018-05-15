Лукашенко в Душанбе возложил венок к памятнику Исмаилу Сомони

15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Душанбе возложил венок к памятнику Исмаилу Сомони, передает корреспондент БЕЛТА.
Мемориальный комплекс национального единства Таджикистана установлен на площади Дружбы в виде памятника Исмаилу Сомони, эмиру из династии Саманидов, основателю первого государства таджиков. Открыт в 1999 году в честь 1100-летнего юбилея Саманидской державы.
Династия Саманидов правила в Иране и Средней Азии почти два века в конце первого тысячелетия нашей эры. В 892 году Исмаил Сомони становится основателем Саманидского государства, объединив некоторые части Мавераннахра и Хорасана (Среднюю Азию и Афганистан) в единое централизованное государство.-0-
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