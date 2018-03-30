Лукашенко в Дзержинском районе посетил самый современный молочно-товарный комплекс

30 марта, Дзержинский район /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время рабочей поездки в Дзержинский район Минской области посетил молочно-товарный комплекс "Вязанка", который относится к агрокомбинату "Дзержинский", передает корреспондент БЕЛТА.

Президент ознакомился здесь с применением современных высокоэффективных технологий при производстве молока. Планы по строительству подобного комплекса были озвучены еще несколько лет назад во время одной из рабочих поездок главы государства. Теперь главе государства представили завершенный проект, при создании которого в том числе использовался передовой мировой опыт.

Президенту рассказали об автоматизации многих процессов, позволивших усовершенствовать систему производства молока на промышленной основе. При этом расположенная там же лаборатория позволяет проконтролировать и гарантировать высокое качество продукта. Так, все реализованное с комплекса молоко в 2017-м и истекшем периоде 2018 года имело сорт экстра. Как отметил в интервью журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, новые технологии позволяют значительно улучшить условия содержания животных и предотвратить их заболевания. Кроме того, таким образом создаются привлекательные условия для работы специалистов в сельской местности - средняя зарплата на молочно-товарном комплексе составляет более Br1 тыс.

Александр Лукашенко подробно ознакомился с работой комплекса и дал ему высокую оценку, в том числе отметив приемлемую стоимость, которая составляет около $6,5 млн. При этом срок окупаемости, как ожидается, составит 6 лет. "Такие комплексы и надо. Это прекрасный проект. Любой банк будет такой финансировать", - сказал глава государства.

Во время рабочей поездки Президента речь также шла о социально-экономическом развитии агрокомбината в целом, Дзержинского района и Минской области, работе животноводческой отрасли.

Что касается готовности к весенне-полевым работам, ответственные чиновники заверили, что каких-либо больших и нерешаемых проблем в этом плане нет. Обеспечена высокая готовность техники, имеются запасы минеральных удобрений, решаются вопросы по привлечению механизаторов и обеспеченности сельхозпредприятий топливом на активную фазу работ.

Александр Лукашенко интересовался ходом выполнения ранее намеченных планов по строительству и реконструкции молочно-товарных комплексов, подчеркнув, что в нынешней пятилетке все должно быть завершено. Он напомнил о поручении по строительству сенажных траншей для обеспечения сохранности кормов. Работу по этому направлению Президенту пообещали завершить уже в этом году до уборки кукурузы. "Никаких курганов. Корма должны храниться в нормальных условиях. Мы теряем огромные деньги, а это ложится на себестоимость продукции", - отметил белорусский лидер.-0-

Фото Николая Петрова