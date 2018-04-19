Лукашенко в Кишиневе встретился с экс-президентом Молдовы Николаем Тимофти

19 апреля, Кишинев /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Кишиневе встретился с молдавским государственным и политическим деятелем, экс-президентом Молдовы Николаем Тимофти, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла в теплой и дружеской атмосфере. Стороны обсудили, как складываются сегодня белорусско-молдавские отношения, как развивается внешне- и внутриполитическая ситуация в обеих странах.

"Наши народы очень близки. Молдаване и белорусы всегда понимали друг друга", - отметил Николай Тимофти.-0-