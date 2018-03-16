Лукашенко в Минске посетит часть внутренних войск МВД

16 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в преддверии 100-летия со дня образования внутренних войск МВД посетит в Минске войсковую часть 5448, сообщает БЕЛТА.

Главе государства доложат о выполнении поручений о совершенствовании служебно-боевой деятельности внутренних войск, а также итогах служебно-боевой деятельности войсковой части.

Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с условиями быта военнослужащих, в том числе посетит класс специальной подготовки, комнату досуга и информирования, тренажерный зал.

Главе государства продемонстрируют образцы военной техники, вооружения и специальных средств внутренних войск, образцы формы одежды и экипировки военнослужащих внутренних войск. Кроме того, Президент ознакомится с организацией занятий по служебной подготовке.

Боевая летопись внутренних войск берет свое начало с 18 марта 1918 года, когда по приказу комиссии по реорганизации конвойной стражи в Витебске была создана конвойная команда из числа добровольцев в количестве 23 человек. Именно эта дата считается днем образования внутренних войск МВД Беларуси.

В настоящее время основными задачами внутренних войск являются содействие органам внутренних дел в охране общественного порядка, обеспечении общественной безопасности, охрана исправительных колоний, конвоирование и охрана осужденных и содержащихся под стражей, охрана особо важных государственных объектов и специальных грузов, обезвреживание и уничтожение неразорвавшихся авиационных боеприпасов, участие в территориальной обороне.

Войсковая часть 5448 сформирована 30 сентября 1966 года для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка в Минске.-0-