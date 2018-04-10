Лукашенко: в моей работе пиара почти нет

10 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с руководителями и коллективами крупнейших государственных средств массовой информации рассказал о своем отношении к пиару, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главы государства, пиара должно быть в меру и без излишеств. "По большому счету, я не сторонник пиара. Пиар - это преувеличенно, сродни неправде. Лучше правду скажи, как есть. Или молчи вообще. Поэтому в моей работе пиара почти нет", - отметил Александр Лукашенко.

Президент вместе с тем считает, что пиар - это нормально. "Только он должен быть какой-то жизненный, искренний, реальный. Пиариться надо на реальном. Чтобы там меньше было преувеличений и вранья", - сказал он.

Александр Лукашенко также высказал свое отношение к иронии и самоиронии. По его мнению, это приемлемо в небольшой компании. По словам Президента, порой в его присутствии рассказывают и анекдоты про него самого. "Рассказывают. И я посмеюсь. Если это самоирония или ирония в узком кругу, то да", - добавил он.

Глава государства признался, что в первые годы президентства очень сильно обращал внимание на ту или иную информацию в СМИ о себе, особенно негативного плана. "По молодости я реагировал на каждый чих, - вспоминает он. - Мне обязательно надо оправдаться".

Однако со временем Александр Лукашенко научился более спокойно и взвешенно реагировать на подобное. "Самоирония - это сродни самоедству. Хотя я от этой черты далеко не избавился. Где-то что-то сказал, кого-то где-то обидел или кого-то с должности снял - это пережить очень тяжело. Поэтому я самоедством занимаюсь. Самоиронией... Ну, у меня не такая жизнь, чтобы часто иронизировать над собой. Вряд ли это самоирония. А ирония - нормально, если она разумная", - отметил Президент.-0-