Лукашенко: в ОДКБ серьезно недооценивают опасность складывающейся ситуации

13 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В ОДКБ серьезно недооценивают опасность складывающейся ситуации. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на заседании Совета безопасности Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что особое значение приобретают союзнические отношения Беларуси. В прошедшем году страна председательствовала в Организации Договора о коллективной безопасности. "Нам удалось принять ряд мер, направленных на развитие вооруженных сил стран ОДКБ, укрепление их военно-технического сотрудничества, усиление позиций в мире, - отметил Президент. - Должен вам сказать, несмотря на предпринимаемые нами усилия, мы исходили из возможного, вносили на рассмотрение те вопросы, которые возможно принять даже в таком небольшом формате по численности, как ОДКБ. Трудно согласовываются вопросы, которые несут большие материальные затраты. Я имею в виду вооружение".

"Если в общем говорить, мы очень серьезно в ОДКБ недооцениваем опасность той ситуации, которая складывается. Россия сама по себе модернизирует вооруженные силы. Мы что-то пытаемся вместе с другими членами вооружаться, модернизироваться и так далее. Каждый сам по себе", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, основное бремя по защите общего пространства в случае необходимости, естественно, ляжет на Россию. "Но серьезного понимания у руководства России сегодня о том, что надо на наиболее опасных направлениях нашей общей совместной обороны укреплять национальные вооруженные силы - Беларуси, Казахстана, Армении, других стран, - такого понимания нет. И это очень больно может аукнуться", - подчеркнул белорусский лидер.

"Я не в том плане, что мы хотим или в очередной раз, как у них принято говорить, требуем каких-то денег на какие-то мероприятия. Но надо понимать, что, допустим, Беларусь является основным форпостом, в том числе и Российской Федерации, на западном направлении, - пояснил глава государства. - А здесь сегодня наиболее опасное направление. Хотя и концентрация негативных явлений в Афганистане не может успокаивать нас и на южном направлении".

"Поэтому в этом отношении нам серьезнейшим образом, по крайней мере, после президентских выборов в России, нужно подумать и принимать решение. Нам нужно серьезнейшим образом не просто модернизировать наши вооруженные силы, а надо совершенствовать и более активно приспосабливать к возможным боевым действиям. Возможным. Исходя из опыта ведения войн и конфликтов в современное время", - заявил глава государства.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в связи с этим особое значение имеет стратегическое партнерство с Россией. "Несмотря на различные домыслы, информационную шумиху, ровно и спокойно проведено совместное стратегическое учение "Запад-2017". В настоящее время совместно вырабатываются меры по снятию препятствий в пограничной и таможенной сфере, в области визовой политики и другие", - сказал Президент.-0-