Лукашенко в праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом и зажег свечу

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в светлый праздник Пасхи встретился с митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Встреча прошла в Минском епархиальном управлении Белорусской православной церкви. Александр Лукашенко и митрополит Филарет тепло приветствовали друг друга.

"Сегодня я решил приехать к вам в домовой храм, который очень люблю. Хочу от себя лично и от вас поздравить белорусский народ с этим светлым праздником Пасхи. Это самый желанный праздник у нашего народа, вы это хорошо знаете. Поэтому позвольте мне вас поздравить с этим светлым праздником и весь белорусский народ, пожелать добра и счастья", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства на Рождество традиционно посещает главный белорусский храм - Кафедральный собор Сошествия Святого Духа, а Пасху предпочитает встречать в небольших уединенных церквях. В этот раз местом посещения был выбран домовой храм в честь Собора Белорусских святых. Президент лично поздравил митрополита Филарета с прошедшим днем рождения и светлым праздником Пасхи. Вместе они поздравили с Христовым Воскресением весь белорусский народ.

Александр Лукашенко с сыном Николаем и митрополитом зажгли свечу в домовом храме и обменялись подарками.

Глава государства преподнес в дар митрополиту Филарету пасхальную корзину и пасхальное яйцо, выполненное в технике сожской скани. Митрополит подарил Президенту пасхальное яйцо художественной работы с изображением иконы "Воскресение Христово".-0-