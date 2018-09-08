Лукашенко в составе команды НОК участвует в лыжероллерной гонке среди команд госорганов

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси, президент Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко участвует в эстафетной гонке на лыжероллерах среди команд силовых ведомств и органов государственного управления, передает корреспондент БЕЛТА.
Александр Лукашенко вышел на трассу в составе команды олимпийского комитета. В нее также вошли биатлонистка Надежда Скардино, конькобежцы Марина Зуева и Игнат Головатюк.
Соперниками команды НОК в эстафете стали сборные Комитета госбезопасности, Госпогранкомитета, Государственного таможенного комитета, Министерства образования, МЧС, Минспорта и туризма, МВД, Минздрава и Минобороны. Министерство по чрезвычайным ситуациям представлено двумя дружинами.
Некоторые команды возглавили руководители ведомств: в гонке участвуют министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, министр обороны Андрей Равков. Лидерами остальных ведомственных команд также стали представители руководящего состава.
Мероприятие организовано на проспекте Победителей и является частью масштабного спортивного праздника в честь Дня города. Он проходит в четырех соревновательных зонах по нескольким видам спорта. Помимо эстафетных гонок в программе международные соревнования на роликовых коньках Roller Stars, соревнования и показательные выступления по спортивным танцам, черлидингу, восточным единоборствам, гиревому спорту, силовому экстриму, воркауту, баскетболу 3х3, парковому волейболу 4х4, фигурному катанию на велосипедах, гребле на байдарках и каноэ, парусному спорту.-0-
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