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Лукашенко: в современном мире знания - самое важное приобретение

Президент 01.09.2018 | 09:02
Фото из архива
Фото из архива

1 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил учащихся, студентов, аспирантов, учителей, научно-педагогических работников с Днем знаний. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Этот праздник открывает новый учебный год, с первым звонком возвращает в классы и аудитории страны привычный ритм школьной и студенческой жизни, вовлекает юное поколение в активное изучение окружающего мира, - говорится в поздравлении. - Особое внимание сегодня - маленьким жителям Беларуси, впервые переступившим порог школы. Пусть в ее стенах сбудутся самые заветные мечты и оправдаются лучшие ожидания первоклассников, а уроки подарят радость общения и удивительных открытий".

Всем, кто продолжает учебу, глава государства пожелал усердия и успехов, выпускникам - нацеленности на высокий результат, родителям учащихся - мудрости и терпения, педагогам - творческого вдохновения и чувства искренней гордости за своих воспитанников.

Александр Лукашенко также выразил всем пожелания здоровья, неиссякаемой энергии, уверенности в собственных силах, стремления к знаниям, которые в современном мире и есть самое важное приобретение.

Поздравление Президента Беларуси с Днем знаний

Учащимся, студентам, аспирантам,

учителям, научно-педагогическим

работникам

Дорогие друзья!

Поздравляю вас с Днем знаний.

Этот праздник открывает новый учебный год, с первым звонком возвращает в классы и аудитории страны привычный ритм школьной и студенческой жизни, вовлекает юное поколение в активное изучение окружающего мира.

Особое внимание сегодня - маленьким жителям Беларуси, впервые переступившим порог школы. Пусть в ее стенах сбудутся самые заветные мечты и оправдаются лучшие ожидания первоклассников, а уроки подарят радость общения и удивительных открытий.

Всем, кто продолжает учебу, желаю усердия и успехов. Выпускникам этого года - нацеленности на высокий результат. Родителям учащихся - мудрости и терпения. Педагогам - творческого вдохновения и чувства искренней гордости за своих воспитанников.

Желаю всем здоровья, неиссякаемой энергии и уверенности в собственных силах. Стремитесь к знаниям. В современном мире они и есть самое важное приобретение.

Александр Лукашенко.-0-

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Теги
дети, Лукашенко, праздник, школы
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