Лукашенко в Тбилиси возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии

23 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко возложил цветы к мемориалу героям, павшим за единство Грузии. С этого мероприятия начался второй день официального визита главы белорусского государства в Грузию, передает корреспондент БЕЛТА.

Мемориал посвящен памяти грузинских воинов, погибших во время конфликта в 1992-1993 годах. Сооружение установлено в центре Тбилиси на Площади Героев. Протяженность мемориала - 25 м, высота - 3 м. Имена погибших выбиты золотыми буквами на трех стенах из белого мрамора. Перед скульптурной композицией горит вечный огонь. Слева от мемориала установлена скульптура женщины с виноградной лозой в руках, которая символизирует скорбь народа.

На сегодня также запланированы встреча Президента Беларуси с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили, а также с Католикосом-Патриархом всея Грузии, Архиепископом Мцхетским и Тбилисским, Митрополитом Пицунды и Цхум-Абхазети Илией II.

Накануне в Тбилиси состоялись официальные переговоры с Президентом Грузии Гиоргием Маргвелашвили. Стороны обсудили широкий круг вопросов двусторонней повестки дня, обстановку в мире и регионе. В присутствии глав государств подписаны документы о развитии сотрудничества по различным направлениям, в том числе в образовании, медицине, банковской сфере, сельском хозяйстве, межрегионального взаимодействия. Сами главы государств скрепили подписями договор об основах сотрудничества между Беларусью и Грузией.

В преддверии визита в грузинской столице также прошел бизнес-форум, по итогам которого между субъектами хозяйствования и деловыми кругами заключено около 30 договоренностей.-0-

Фото Андрея Стасевича