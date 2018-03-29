Лукашенко: в течение года-двух сделаем решительный шаг по созданию условий для подготовки лыжников

29 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. В течение года-двух в Беларуси сделают решительный шаг по созданию условий для подготовки лыжников. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с участниками зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года, передает корреспондент БЕЛТА.
"Впереди межсезонка. Нужно готовиться. Я уже говорил о том, что мы сделаем решительный шаг в течение года-двух, чтобы нам на более значительный уровень поднять подготовку лыжников в нашей стране", - заявил глава государства.
"Мы обязательно построим так называемую трубу в Беларуси. Я хотел бы, чтобы это было в течение года сделано. Уже сейчас проводятся изыскательские работы. Мы найдем средства для того, чтобы построить это сооружение, чтобы наши лыжники - и спортсмены, и любители - могли круглый год заниматься на снегу", - отметил Президент.
Он также заявил, что в Минске уже определено место и есть инвесторы для строительства еще одного здания для подготовки лыжников с трассой в 1,2 км. "Будет сделано все для того, чтобы вы могли готовиться и достойно выступать", - подчеркнул белорусский лидер.-0-
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