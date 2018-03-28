Лукашенко в телефонном разговоре с Путиным лично выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным состоялся 28 марта. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства от имени белорусского народа и себя лично еще раз выразил искренние соболезнования и слова поддержки российскому лидеру, семьям погибших и пострадавших в результате трагедии в Кемерово. Александр Лукашенко подчеркнул, что в Беларуси так же остро переживают боль утраты и тот факт, что большинство погибших на пожаре - дети.
Владимир Путин в свою очередь поблагодарил Александра Лукашенко за звонок и поддержку в трудный час, высказал слова благодарности за солидарность, проявленную Беларусью и ее гражданами в день общенационального траура в России. Президент России также рассказал главе белорусского государства об обстоятельствах трагедии и ходе ее расследования.-0-
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