Лукашенко: Венесуэла для Беларуси - братская страна и стратегический партнер

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Сегодня в условиях исчезновения бывшего мироустройства с относительной стабильностью и взаимопониманием как никогда остро стоит вопрос защиты государственного суверенитета. В непростых внешнеполитических реалиях Венесуэла под вашим руководством решительно отстаивает свой путь социально-экономического развития, политическую идентичность и культуру", - говорится в поздравлении.
Глава государства отметил, что прошедшие в Венесуэле президентские выборы продемонстрировали большое доверие Николасу Мадуро, приверженность идеалам Боливарианской революции, единство венесуэльского народа и его стремление к самостоятельности, благополучию и прогрессу.
"Венесуэла для Беларуси - братская страна и стратегический партнер. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на многополярность мира, невмешательство во внутренние дела, бесперспективность санкций. Белорусская и венесуэльская экономики взаимодополняемые, а двусторонние отношения имеют значительный потенциал для развития", - подчеркнул Александр Лукашенко.-0-
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