Лукашенко видит благоприятные условия для повышения уровня белорусско-швейцарских отношений

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Федерального Президента Швейцарской Конфедерации Алена Берсе и граждан этой страны с национальным праздником - Днем основания Конфедерации. Об этом БЕЛТА сообщили в
"Уверен, что общая заинтересованность наших государств в сохранении безопасности и стабильности в Европейском регионе, плодотворные двусторонние связи в различных отраслях создают благоприятные условия для дальнейшей активизации и качественного повышения уровня белорусско-швейцарских отношений", - говорится в поздравлении.-0-
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